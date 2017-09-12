صوت مجلس النواب العراقي, بغالبية مطلقة, يوم الثلاثاء، على رفض استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق, المزمع إجراؤه في 25 أيلول

ونقل موقع (السومرية نيوز) عن مصدر برلماني لم تسمه قوله ان "مجلس النواب صوت , في جلسة له، على رفض استفتاء إقليم كردستان"، لافتا إلى أن "النواب الكرد لم يصوتوا".

وأضاف المصدر أن "البرلمان ألزم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل العالقة بين بغداد والإقليم".

من جهته, اشار نائب في البرلمان العراقي محمد الكربولي, بحسب وكالة (رويرز), إن المجلس صوت برفض استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق يجرى في 25 أيلول وبإلزام رئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة البلاد".

وأضاف النائب ان "النواب الأكراد انسحبوا من الجلسة لكن قرار رفض الاستفتاء حظي بتأييد الأغلبية".

وصوت مجلس محافظة كركوك، المتنازع عليها بين حكومة بغداد المركزية وإقليم كردستان بشمال العراق، الثلاثاء بالموافقة على إشراك المحافظة في الاستفتاء على استقلال الإقليم المزمع إجراؤه في 25 أيلول.

واعلنت أحزاب كردستانية في اجتماع عقدته في الـ 7 من حزيران ، برئاسة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، تحديد يوم 25 أيلول موعداً لإجراء استفتاء شعبي حول استقلال الإقليم عن العراق.

وأثار القرار رفض عدد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبريطانيا وإيران.

وإقليم كردستان المكون من ثلاث محافظات في شمال العراق يتمتع بالحكم الذاتي منذ العام 1991.