"مجلس مدني سيتولى إدارة دير الزور بعد التخلص من تنظيم داعش الإرهابي"

كشف الرئيس المشترك لمجلس سورية الديمقراطية، رياض درار أن قوات "قسد" لن تتوقف حتى الحدود السورية العراقية عند نقطة مدينة البوكمال، مؤكدا أنه لا يوجد أدنى درجات التنسيق بين قوات سورية الديموقراطية وقوات النظام أو الميليشيات الإيرانية التي تقدمت إلى أطراف دير الزور في اليومين الماضيين.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية في عددها الثلاثاء عن درار قوله ان " مجلسا مدنيا سيتولى إدارة دير الزور بعد التخلص من تنظيم داعش الإرهابي"، لافتا إلى أن "تجربة الطبقة ومنبج سيتم تنفيذها في دير الزور ليتولى أبناء المدينة إدارة المحافظة بالتعاون والتفاهم مع الجانب الكردي، و أن هناك لجنة تحضيرية تبحث هذه الأيام أسس ومنطلقات المجلس المدني.

وأشار درار إلى دور حيوي لشيوخ العشائر من أبناء دير الزور على المستوى السياسي والمدني وكذلك العسكري، معتبرا أن "مشاركة هذه القوى سيمكنهم من حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة".

وتوقع الرئيس المشترك لمجلس سورية الديمقراطية أن "يتأخر النظام في التقدم إلى مدينة دير الزور بحكم تمركز التنظيم بقوة في تلك المناطق في قلب المدينة".

وتاتي تصريحات درار بعد تصريحات لوزارة الدفاع الروسية قالت فيها انه لا تزال القوات المسلحة السورية بدعم القوات الجوية الفضائية الروسية مستمرة في العملية في تدمير عصابات داعش وجبهة النصرة في الأراضي السورية, مشيرة الى انه خلال الأسبوع الماضي نجحت القوات السورية في شرق ومركز سوريا ونتيجة أعمالها تم تحرير نحو 85% من الأراضي السورية من إرهابيي داعش.

وكان المجلس العسكري لدير الزور المعارض اطلق السبت الماضي حملة عاصفة الجزيرة لتحرير ريف دير الزور من داعش وذلك بعد تمكن الجيش النظامي الثلاثاء من فك الحصار عن المدينة الذي استمر 3 سنوات.

سيريانيوز