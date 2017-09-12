أصدرت المديرية العامة للأمن العام بيان، حددت فيه المدة المسموحة للسوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية لتقديم طلبات الإقامة المؤقتة، وتسوية أوضاع من تخطوا فترة إقامتهم القانونية.

وجاء في البيان، ان "المديرية تعلم جميع الرعايا السوريين المتواجدين على الاراضي اللبنانية انه بإمكانهم ولغاية تاريخ 31/12/2017 ، تقديم طلبات الاقامة الموقتة (تعهد بالمسؤولية – عمل)، على كفالة متعهد بالمسؤولية جديد، للرعايا المنتهية اقامتهم المؤقتة او عند انتهاء الاقامة الممنوحة لهم، على كفالة المتعهد السابق أو للذين منحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها".

كما طلب البيان من الذين "دخلوا الى لبنان اعتبارا من تاريخ 04/01/2015 بصورة شرعية (سياحة، تسوق) من غير بند التعهد بالمسؤولية وتخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم من تاريخ دخولهم الاراضي اللبنانية، التقدم حصرا من الدوائر والمراكز الحدودية لتسوية اوضاعهم والمغادرة".

وكانت المديرية العامة للأمن اللبناني، أصدرت في أيار الماضي، معايير جديدة تنظم عملية دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه.

يشار إلى أن لبنان فرض في حزيران 2015 على السوريين الحصول على سمة دخول، في خطوة كانت الأولى من نوعها بتاريخ العلاقة بين البلدين.

سيريانيوز