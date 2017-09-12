أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، عدم وجود أي خلافات بين أنقرة وموسكو بشأن تسوية الوضع في إدلب السورية، قبيل انطلاق جولة جديدة من مفاوضات أستانا.

وقال أردوغان لصحفيين أتراك على متن طائرته بعد زيارته إلى كازاخستان، "تسير الأمور في محافظة إدلب في الوقت الراهن، وفقا لما اتفقنا عليه مع روسيا. ولا توجد أي خلافات مع موسكو بهذا الشأن".

وتجري مشاورات تركية روسية حول امكانية انشاء منطقة خفض توتر بادلب, وسبق للبلدين الاتفاق على ضرورة تنشيط الجهود للتوصل لاتفاق حول انشاء هذه المنطقة.

وتابع أردوغان "مفاوضاتنا مع إيران لم تجلب أيضا تناقضات إلى جدول الأعمال,وأعتقد بأن مفاوضات سليمة ستستمر بعد اجتماع أستانا. وتتطور العملية بإيجابية".

وتعتزم الدول الضامنة للهدنة (تركيا- ايران- روسيا) خلال لقاء استانا المقبل يومي 14 -15 الجاري, اعتماد خرائط نهائية لمناطق وقف التصعيد في ادلب والغوطة الشرقية وحمص.

وكانت الخارجية الكازاخستانية أعلنت يوم الاثنين، أن الجلسة العامة لاجتماع أستانا 6 حول سورية ستعقد يوم الجمعة المقبل.

ومن المتوقع أن تعقد مجموعة العمل حول سوريا لقاء في الـ 13 من أيلول الجاري ، ثم ستعقد في اليومين التاليين أي في الـ 14 والـ 15 منه المحادثات بين النظام والمعارضة.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا في 5 تموز الماضي، بـنتائج وصفت بأنها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.

وتم خلال اجتماع استانا 4 التوصل لاتفاق بين الدول الضامنة للهدنة (روسيا – تركيا- ايران) حول انشاء 4 مناطق "خفض التوتر" بسوريا, لمدة 6 أشهر, دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

سيريانيوز