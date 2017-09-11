أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الإثنين، أن بعثة الأمم المتحدة في سوريا ستشارك في إعادة إمدادات الكهرباء إلى محافظة حمص.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن بيان لوزارة الدفاع قولها انه "تم التوصل إلى اتفاق حول مشاركة بعثة الأمم المتحدة في سوريا في إعادة إمدادات الكهرباء إلى محافظة حمص".

وجاء ذلك عقب ساعات على ارسال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو رسالة إلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا يدهوه فيها لمضاعفة الجهود الأممية لمساعدة المدنيين السوريين.

وتوصلت روسيا والمعارضة السورية المعتدلة لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في شمالي حمص دخل حيز التنفيذ في اب الماضي.