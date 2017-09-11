خرجت, يوم الاثنين, محطة تحويل كهرباء خربة غزالة في مدينة درعا نتيجة اعتداء, ما تسبب في انخفاض توتر الكهرباء المغذية للمدينة .

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مصدر في شركة كهرباء درعا قوله ان "المحطة تعرضت لاعتداء من مسلحين ما تسبب في انخفاض توتر الكهرباء المغذية للمدينة ولمشاريع ضخ المياه في ريف درعا الغربي الأمر الذي اضطر الشركة إلى وقف التغذية عبر المحطة واللجوء إلى الخط الاحتياطي البديل ريثما يتم إخراج المسلحين من المحطة".

وأضاف المصدر أن "الشركة تعمل مع المجتمع المحلي في بلدات الغارية وصيدا لإخراج المسلحين من المحطة".

ولم توضح وكالة (سانا) نوع الاعتداء الذي تعرضت له محطة تحويل كهرباء خربة غزالة .

وسبق أن تعرضت مدينة درعا , منذ التوصل لاتفاق خفض التوتر في المنطقة الجنوبية, لهجمات عبر استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية بالقذائف أو القصف.