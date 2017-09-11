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مرسوم يحدد موعد الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر بدير الزور
الاخبار المحلية

 أصدر الرئيس بشار الاسد, يوم الاثنين, مرسوماً حدد بموجبه يوم 30 ايلول الجاري موعداً لاجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر بدير الزور.


 

ونصت المادة (1) من المرسوم الذي حمل رقم 272, على انه  يحدد يوم السبت الواقع في 30-9-2017 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور القطاع ب.

وجاء المرسوم بناء على أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014 .

 يذكر أن "مجلس الشعب" السوري يتألف من 250 عضواً، و ينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.

سيريانيوز
2017-09-11 21:45:37
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