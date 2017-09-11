توّج الإسباني رافاييل نادال المصنف أول عالمياً بلقبه الثالث في بطولة الولايات المتحدة الأميركية والسادس عشر في البطولات الكبرى بعد فوزه على الجنوب أفريقي كيفن اندرسون 6-3 و6-3 و6-4 في المباراة النهائية.

وأضاف نادال لقب 2017 في الولايات المتحدة إلى لقبيه الأميركيين الكبيرين عامي 2010 و2013، بالإضافة إلى 10 ألقاب في فرنسا المفتوحة التي أحرزها هذا العام ليكون تتويجه اليوم الثاني في بطولات غراند سلام لعام 2017.



اما اللقبين الكبيرين الآخرين هذا العام فأحرزهما منافس نادال اللدود الأسطورة السويسري روجيه فيدرر بتتويجه في استراليا على حساب نادال نفسه وفي ويمبلدون.



وبات نادال متأخرا بثلاثة ألقاب فقط في البطولات الكبرى عن روجيه فيدرر صاحب التسعة عشر انتصاراً في الغراند سلام.



وهذا اللقب الخامس للاعب الإسباني هذا الموسم والـ74 في مسيرته الاحترافية، وقد نال 3.7 مليون دولار ليرفع قيمة جوائزه المالية عموماً لما يقارب الـ90 مليون دولار.



ولم يستطع اندرسون المصنف 32 على العالم الصمود في اول نهائي كبير له في مسيرته بعد 34 مشاركة كبرى.



ويعد اندرسون اول جنوب افريقي يبلغ نهائي الولايات المتحدة منذ كليف دريسدال عام 1965، وكان يمني النفس أن يصبح اول لاعب تنس من بلاده يفوز ببطولة كبرى منذ عام 1981 في استراليا حين توج يوهان كريك.



واستغرق اللقاء ساعتين و28 دقيقة، ارتكب خلالها اندرسون الذي يعيش في فلوريدا، وهو مواليد جوهانسبرغ، 40 خطأ مباشراً مقابل 11 لنادال، وقد أخفق في الحصول ولو على فرصة كسر ارسال واحدة.