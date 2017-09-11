اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم , يوم الاثنين, ان موقف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الاخير بشان مناطق "خفض التوتر" في سوريا اقرار "بالهزيمة".

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال الاحد الماضي, خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف, ان السعودية تؤيد مناطق خفض التصعيد والعملية السياسية ووحدة سوريا.

واشار قاسم, خلال المقابلة مع تلفزيون ( المنار), الى ان "طلائع التمهيد للحل السياسي في سوريا قد بدأت ولو بشكل غير رسمي، مشيرًا الي أن تقسيم سوريا سقط مع تحرير حلب".

وعن التطورات بدير الزور, لفت قاسم الى ان "تحرير دير الزور إنتصار نهائي علي تنظيم 'داعش' ".

وكان "حزب الله" اللبناني هنأ, يوم الاربعاء, سوريا بنجاح عملية الجيش النظامي بفك حصار تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) على مدينة دير الزور الذي استمر لـ 3 سنوات, واصفا هذه العملية بأنها "انتصار كبير".

وتواجه دير الزور حملتين منفصلتين لتحريرها من "داعش"، الأولى تنفذها قسد, بدعم من التحالف الدولي، والثانية تنفذها قوات النظامي مدعومة من روسيا.