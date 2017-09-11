منتخب سورية للسباحة يرفع رصيده الى 6 ميداليات ملونة ببطولة آسيا اخبار الرياضة شارك

أضاف منتخب سورية للسباحة ميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولة آسيا المقامة في أوزبكستان ليرفع رصيده إلى ست ميداليات 2 ذهب و2 فضة و2 برونز.

وتوجت بيان جمعة بذهبية سباق 50 مترا حرة بزمن قدره 43ر26 ثانية ليصبح رصيدها في البطولة ثلاث ميداليات بعد ذهبية 100 متر حرة وفضية 200 متر حرة.



وأحرز لاعب منتخبنا أيمن كلزية برونزية سباق 200 متر فراشة بزمن قدره 20ر03ر2 دقيقة بينما نال الذهبية سباح صيني بزمن 20ر00ر2 دقيقة والفضية سباح هندي بزمن قدره 02ر2 دقيقة.



وكان كلزية أحرز فضية سباق 400 متر متنوع وزميله آزاد البرازي برونزية 50 مترا صدر. سيريانيوز 2017-09-11 20:32:05 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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