بحث العاهل الأردني عبد الله الثاني, يوم الاثنين, خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, عدة قضايا دولية وإقليمية تصدرها ملف الأزمة في سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الاجتماع تركز على "تطورات الأحداث في سوريا"، إذ أشار العاهل الأردني ووزير الخارجية الروسي إلى"ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة وأهمية اتفاق وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا، والذي تم التوصل إليه بين موسكو وعمّان وواشنطن".

وقام لافروف بزيارة الى الاردن يوم الاثنين, في اطار جولة شرق اوسطية, حيث اجتمع بنظيره الاردني ايمن الصفدي, لمناقشة التقدم في عملية إقامة "خفض التوتر" بسوريا, حيث تم الاتفاق على تسريع وتيرة إقامة منطقة عدم تصعيد بجنوب البلاد.

وكانت روسيا وصفت, السبت الماضي, مواقف موسكو وعمان فيما يخص الملف السوري بأنها "متقاربة جداَ", مشيرة الى ان البلدين سيكون لهما دور مساهم بتكوين وفد موحد للمعارضة السورية.

وتوصلت روسيا والاردن والولايات المتحدة في تموز الماضي، على تخفيف التوتر جنوب غرب سوريا، بحيث يشمل كل من ريفي درعا والقنيطرة والسويداء اعتباراً من 9 تموز.

وتعتزم الدول الضامنة للهدنة (تركيا- ايران- روسيا) خلال لقاء استانا المقبل منتصف ايلول الجاري, اعتماد خرائط نهائية لمناطق خفض التوتر في ادلب والغوطة الشرقية وحمص.

سيريانيوز