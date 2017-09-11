أصيب, يوم الاثنين, عدد من الأشخاص جراء وقوع حادثة تصادم بين قطارين في قرية أنديرمات في سويسرا.

ونقلت وسائل اعلام عن وكالة (SDA ) السويسرية, أن الحادث وقع صباح الاثنين في محطة السكة الحديدية في قرية أنديرمات, ما أدى إلى إصابة ما لايقل عن 27 شخص.

من جهتها, نقلت وكالات انباء عن الشرطة قولها ان الحادث اسفر عن سقوط 30 جريحا, مشيرة الى ان اوضاعهم ليست خطرة.

يشار الى ان الحادث وقع في مدينة أندرمات بولاية أوري, حيث وصلت الشرطة والإسعاف إلى مكان التصادم.

وفتحت السلطات تحقيقات لتحديد ملابسات هذا الحادث.

سيريانيوز