أعلنت الإمارات, يوم الاثنين، مقتل أحد طياريها إثر سقوط طائرته أثناء مهمة كان ينفذها ضمن عمليات قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

ونقلت وكالة انباء (وام) عن الجيش الإماراتي قوله ان "طائرة الملازم ثاني طيار سلطان محمد علي النقبي تحطمت أثناء أدائه مهمته في عملية إعادة الأمل، ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، للوقوف مع الشرعية في اليمن ".

وكانت الإمارات أعلنت في شهر أيار عام 2016 , عن تحطم طائرة عسكرية أثناء طلعة تدريبية ومقتل طاقمها المكون من طيار ومدرب.

ويشار إلى أن الإمارات عضو في تحالف أغلبه من دول الخليج العربية شارك في الحرب الدائرة باليمن لدعم الحكومة اليمنية بعد أن أجبرتها قوات الحوثيين على الخروج من العاصمة، كما سبق وتولت الإمارات تدريب مقاتلين يمنيين محليين وتسليحهم.

سيريانيوز