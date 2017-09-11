أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الاثنين, ان بلاده تتعاون مع روسيا وتركيا حول التسوية في سوريا.

وأشار الوزير القطري, في تصريحات نشرتها وسائل اعلام, الى ان الدوحة "تشارك بشكل فعال في عملية أستانا ولديها حوار مع روسيا وتركيا وتتعاون بشكل وثيق مع الدولتين حول التسوية في سوريا".

ومن المقرر عقد اجتماع أستانا 6 بشأن سوريا يومي 14 -15 الشهر الجاري, حيث تعتزم الدول الضامنة للهدنة (تركيا- ايران- روسيا) خلال اللقاء اعتماد خرائط نهائية لمناطق وقف التصعيد في ادلب والغوطة الشرقية وحمص.

وكان وزير الخارجية القطري اعلن مؤخرا ان موقف بلاده من الوضع في سوريا، يختلف مع الموقف الروسي في بعض النقاط، إلا أن للبلدين هدف مشترك وهو إنهاء التصعيد في سوريا.

وسبق ان أيدت قطر الشهر الماضي مبادرة روسيا وأمريكا وتركيا لإحلال السلام والأمن في سوريا, مبدية دعمها شركائها في سعيهم للسلام في سوريا.

وتعتبر الدوحة من أكبر الداعمين للمعارضة السورية، وسط اتهامات بدعمها "جبهة النصرة" الأمر الذي نفته الدوحة.

وتعيش قطر أسوأ أزمة دبلوماسية مع السعودية ومصر والبحرين والإمارات, والتي اعلنت قطع علاقتها بالدوحة منذ 5 حزيران الماضي, بعد اتهامها بدعم الإرهاب وإقامة علاقات وثيقة مع إيران.

وقررت قطر, منذ بدء المقاطعة, السعي لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع موسكو, وسط تواصل جهود الكويت لحل الأزمة.