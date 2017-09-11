أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية يوم الاثنين، أن الجلسة العامة لاجتماع أستانا 6 حول سورية ستعقد يوم الجمعة المقبل.

وقال المكتب الصحفي للوزارة في بيان نقلته وسائل اعلام، أن اجتماع الجلسة العامة لمحادثات الجولة السادسة بشأن تسوية الأزمة في سورية سيعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأضاف المكتب في بيانه ندعو ممثلي الإعلام لتغطية اجتماع الجلسة العامة للمحادثات التي ستعقد في فندق ريكسوس بريزدنت في أستانا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الكازاخية أنور جايناكوف أكد في السادس من الشهر الجاري، أنه لا توجد أي تغييرات فى موعد اجتماع أستانا 6 حول سورية، مشيرا إلى أنه سيعقد في الـ 13 من أيلول الجاري لقاء مجموعة العمل حول سورية ثم ستعقد في اليومين التاليين أي في الـ 14 والـ 15 منه المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا في 5 تموز الماضي، بـنتائج وصفت بأنها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.

وتم خلال اجتماع استانا 4 التوصل لاتفاق بين الدول الضامنة للهدنة (روسيا – تركيا- ايران) حول انشاء 4 مناطق "خفض التوتر" بسوريا, لمدة 6 أشهر, دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

سيريانيوز