لقي 5 من قوات الأمن المصرية بينهم ضابط مصرعهم وأصيب 3 آخرون الاثنين في استهداف متزامن من قبل مسلحين لـ3 سيارات شرطة على طريق بئر العبد العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية, بحسب وسائل اعلام, أن مسلحين زرعوا عبوة ناسفة على الطريق، وأطلقوا النار في اتجاه الدورية، كما فجروا عبوة ناسفة أخرى عن بعد، في سيارة مدرعة أخرى.

ويأتي الهجوم بعد مقتل 9 مسلحين، وإصابة 5 من عناصر الأمن الاحد في تبادل لإطلاق النار أثناء عملية مداهمة في حي العجوزة بمحافظة الجيزة.

وتشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، للاستهداف بشكل متكرر, ازدادت خلال الفترة الأخيرة في سيناء وانتقلت منها لقلب مصر وأطرافها، وأعلنت جماعات مسلحة تابعة لداعش المسؤولية عنها.

سيريانيوز