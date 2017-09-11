قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يوم الاثنين إن بلاده ستتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد إسرائيل لانتهاكها المجال الجوي اللبناني وتسببها في أضرار نتيجة اختراق حاجز الصوت في جنوب البلاد.

وقال باسيل في تغريدة على تويتر ”بدأنا الإعداد لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب تحليق طيرانها المنخفض فوق عاصمة الجنوب صيدا وتسببه بأضرار مادية ومعنوية وسيادية“.

وقالت مصادر أمنية لبنانية وسكان إن مقاتلات إسرائيلية حلقت على ارتفاع منخفض فوق مدينة صيدا بجنوب لبنان يوم الأحد فاخترقت حاجز الصوت مما تسبب في تحطيم نوافذ واهتزاز مبان للمرة الأولى منذ سنوات.

بدوره, قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن لبنان سيقدم شكواه ضد إسرائيل ”لقيامها بزرع أجهزة للتجسس في الأراضي اللبنانية وخرق الطيران الحربي الإسرائيلي المتواصل للأجواء اللبنانية“.

وقال باسيل, الخميس الماضي, أن استهداف الطيران الإسرائيلي للأرضي السورية انطلاقا من الأجواء اللبنانية "سابقة لا يمكن السكوت عنها", وذلك بعد ساعات على مقتل جنديين ووقوع خسائر مادية، جراء غارات إسرائيلية على موقع عسكري بالقرب من مدينة مصياف في ريف محافظة حماة.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، أوكل باسيل بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بسبب "خرق الطيران الإسرائيلي الأجواء اللبنانية واستعمالها لقصف الأراضي السورية".

وتنتهك الطائرات الحربية الإسرائيلية تنتهك المجال الجوي اللبناني بانتظام, وذلك بحسب السلطات اللبنانية.

وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل واستمرت حرب بين الطرفين لمدة شهر في 2006.

واستهدفت إسرائيل حزب الله داخل سوريا في السنوات القليلة الماضية بما في ذلك قادة عسكريون في عدد من الضربات لكن لم تحدث مواجهة مباشرة كبيرة.

سيريانيوز