أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، عن ارسال مجموعة خبراء في إزالة الألغام، للمساعدة في تفكيك الألغام بمدينة دير الزور.

وقالت الوزارة في بيان ان "المفرزة المتقدمة التي تضم أكثر من 40 خبيرا من المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية، و7 وحدات من المعدات الخاصة، إضافة إلى مجموعة من الخبراء مع كلاب مدربة على كشف الألغام تم نقلهم بواسطة طائرات نقل عسكرية إلى مطار حميميم السوري".

ولفت البيان أن "خبراء عسكريين سيتوجهون في القريب العاجل إلى أحياء دير الزور التي تم تحريرها في وقت سابق، وذلك من أجل إجراء عملية الاستطلاع، وتقدير نطاق عمليات إزالة الألغام المقبلة".

وكان الجيش النظامي تمكن يوم الأربعاء الماضي، من كسر الحصار المفروض على مدينة دير الزور لثلاث سنوات، كما يواصل معاركه ضد "داعش" لطرده من المدينة.

وبحسب البيان، فإن "175 عسكريا من المركز الدولي لمكافحة الألغام، و42 وحدة من المعدات الخاصة، بينها منظومات روبوتية من طراز "أوران-6" سيتم نقلها إلى سوريا للمشاركة في عمليات إزالة الألغام".

واشار البيان الى ان "المهندسون العسكريون سيقومون في الدرجة الأولى بإزالة الألغام من الطرق المؤدية إلى منشآت البنية التحتية للمدينة، وهي مستشفيات ومدارس ومنازل سكنية، ومنشآت مخصصة لإمداد المدينة بالطاقة الكهربائية والمياه، إضافة إلى مواقع ثقافية."

وكانت روسيا أرسلت العام الماضي، خبراء لتفكيك الألغام إلى مدينة تدمر، للمساهمة في تطهير المدينة من الألغام والمتفجرات التي زرعها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في المنطقة قبل استعادتها من قبل الجيش النظامي.

سيريانيوز