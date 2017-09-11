تختبر "فيسبوك" ميزة جديدة، تتيح تلوين التعليقات لتصبح متناسبة مع المنشورات الملونة التي أطلقت مؤخراً.



وبحسب " theverge"، فإن الميزة الجديدة التي لازالت قيد الاختبار على عدد محدود فقط من المستخدمين، لن تعمل سوى على الهواتف المحمولة فقط، وقد تسبب بعض الشكاوي في الفترة الأولى.

وتوقع مراقبون، أن تكون إحدى سلبيات هذه الخاصية هي كتابة تعليقات بألوان كثيرة مزعجة على الحالات التي لا يحبها المستخدمون على سبيل الإزعاج.

وأطلقت "فيسبوك" ميزة تحديث الحالات الملونة بداية على تطبيقها الذي يعمل بنظام "أندرويد" في تشرين الأول الماضي وأتاحها لاحقاً على الموقع من خلال الويب، ومؤخراً أتاحها على "واتس اب".