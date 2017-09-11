تعطلت أعمال ملايين من الشركات حول العالم بسبب توقف خدمة "غوغل درايف" للتخزين السحابي ما سبب فوضى تقنية بحسب تقارير اعلامية.

وكشف موقع "داون ديتكتور" الذي يراقب انقطاع الإنترنت، عن مئات الحوادث التقنية يوم الخميس الماضي نتيجة توقف خدمة "غوغل درايف" حيث بدأت المشاكل في الظهور في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر بكل من بريطانيا وأوروبا وأميركا الجنوبية والولايات المتحدة.

وبعد ساعات أظهرت الخريطة التفاعلية مشاكل في جميع أنحاء العالم بما في ذلك البرازيل والهند، ولازال من غير الواضح السبب وراء المشكلة التي ألمت بشبكة التخزين الضخمة.

وتعد "غوغل درايف" منصة تخزين للأدوات التي تستخدم بانتظام في المكاتب، بما في ذلك برامج تحرير النصوص وجداول البيانات وشرائح العرض.