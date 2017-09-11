أشارت تقارير صحفية، إلى أن "اتش تي سي" دخلت بالمراحل النهائية من مفاوضات الاستحواذ على قطاع الهواتف فيها من قبل "غوغل"

وبحسب صحيفة Commercial Times الصينية، فإن هذه المفاوضات لا تتضمن شراء "غوغل" لقطاع نظارات الواقع الافتراضي Vive VR في شركة "اتش تي سي" بل ركزت فقط على قطاع الهواتف الذكية.

وحصلت "اتش تي سي" على شهرة واسعة في مجال الهواتف الذكية التي كان آخرها HTC U11، والذي من المفترض أن يكون من أفضل الهواتف الذكية لهذا العام، لكن في الواقع سوق الهواتف الذكية يهيمن عليه عدد قليل من الشركات، وHTC لم تستطيع الصمود في هذا السوق، بحسب الصحيفة.

واهتمت "غوغل" مؤخراً بصناعة الهواتف الذكية بشكل كبير، وأطلقت الكثير من الهواتف الذكية مثل Pixel بالإضافة إلى هاتف Pixel 2 القادم لمنافسة كلًا من "سامسونغ" و"آبل".

وشراء جوجل لقطاع الهواتف الذكية من HTC يعد بمثابة دفعة جديدة للمنافسة والسيطرة على سوق الهواتف الذكية.