أبلغ بعض مستخدمي النسخة التجريبية من "آندرويد أوريو" عن مشاكل تتعلق باستهلاك الإنترنت لبياناتهم حتى في حال استخدامهم شبكة "واي فاي".

وبحسب "اندبندت"، فإن بعض المستخدمين لاحظوا أنه بعد التحديث إلى نسخة "أوريو"، تلقوا تنبيها بارتفاع كبير في استخدام البيانات على الرغم من أنهم متصلين بشبكة "الواي فاي".

ويعود ذلك وفقاً للصحيفة، إلى خلل يتعلق بإبقاء خدمة البيانات المتنقلة مفعلة أثناء الاتصال بشبكة "الواي فاي"، وقد تم إبلاغ "غوغل" بهذه المشكلة.

وبدروها، أكدت "غوغل" أنها تعمل على إصلاح المشكلة قبل طرح نظام التشغيل بشكل رسمي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وحتى معالجة هذه المسألة، يمكن للمستخدمين الذين حصلوا على النسخة التجريبية من "أندرويد أوريو" إيقاف تشغيل البيانات المتنقلة في قسم إعدادات الهاتف عند استخدام شبكة "الواي فاي"