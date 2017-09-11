كشفت تقارير جديدة عن تأجيل "آبل" موعد إطلاق هاتف "آيفون 8" في الأسواق بسبب بعض المشاكل.

وبحسب موقع " TechCrunch"، فإن الطلب المسبق على هواتف "آيفون" الجديدة التي من المتوقع الكشف عنها خلال هذا الأسبوع، سيبدأ في 15 أيلول على ان تطرح في الأسواق بـ 22 ذات الشهر، إلا أن "آيفون 8| لن يتوفر بهذا الموعد على أن يطرح في تشرين الأول كأقل تقدير.

ووفقاً للتقرير، فإن مستشعر البصمة Touch ID هو السبب الرئيسي في هذا التأخير لأن "آبل" تُحاول وضعه تحت الشاشة الجديدة وتحت طبقة اللمس ثلاثي الأبعاد، إلا أن الفشل بتحقيق ذلك منع خطوط الإنتاج من العمل بالطاقة القصوى.

بدورها، قال صحيفة The Wall Street Journal أن معامل Foxconn المسؤولة عن تجميع هواتف "آبل" فتحت برنامج مُكافآت لكل من يجلب موظّف جديد نظرًا للضغط الكبير الذي تتعرّض له.

وتوظّف الشركة حاليًا 250 ألف شخص في مُنشأتها الخاصّة بتجميع الجيل الجديد من هواتفiPhone. لكنها بحاجة للمزيد من الموظّفين حاليًا لدفع عجلة الإنتاج وتجنّب تأخير وصول الأجهزة للمستخدمين.