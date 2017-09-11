نفى مصدر عسكري، يوم الاثنين، أنباء تحدثت عن استهداف طائرات تابعة للتحالف الدولي رتلاً للجيش النظامي قرب دير الزور.

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله انه لاصحة لتلك الأنباء.

وقالت القناة ان تقارير إعلامية كانت تحدثت عن سقوط قتلى في صفوف القوات النظامية جراء غارة للتحالف.

وكان موقعاً للجيش النظامي في جبل الثردة في محيط دير الزور تعرض في أيلول 2016 لغارة نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي، مما تسبب بوقوع ضحايا.

وكان التحالف الدولي أعلن، يوم السبت، أنه سيدعم "قوات سوريا الديمقراطية" و"مجلس دير الزور العسكري" في حملة تقدمهما نحو دير الزور، في وقت نقلت فيه وسائل إعلام كردية عن عضو في مجلس الرقة المدني، المرتبط بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، أن الجنرال روبرت جونز، المسؤول الثاني في التحالف الدولي، قال خلال لقاء عقد مؤخرا، إن التحالف لن يسمح للقوات النظامية بعبور نهر الفرات، فيما ذكرت مصادر أخرى أن جونز هدد بتوجيه ضربات إلى أي وحدات تابعة للجيش النظامي في حال عبورها النهر. لكن التحالف لم يؤكد صحة هذه المعلومات رسميا.

وتشهد دير الزور حملتين منفصلتين لتحريرها من سيطرة "داعش"، الأولى تنفذها "قوات سوريا الديمقراطية" بدعم من التحالف الدولي، والثانية تنفذها قوات النظامي مدعومة من روسيا.

سيريانيوز