تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، أنباء عن عودة التيار الكهربائي إلى مدينة حلب، بعد انقطاع دام لسنوات بسبب الحرب.

وقالت بعض الصفحات، ان التيار الكهربائي عاد ليغذي مدينة حلب وبنظام تقنين 3 ساعات وصل يقابلها 3 ساعات فصل.

وكان وزير الكهرباء محمد زهير خربوطللي قال يوم الجمعة، ان التيار الكهربائي عاد الى مدينة حلب بعد انقطاع دام 4 سنوات، موضحاً ان ذلك عملية تغذية الكهرباء لمحافظة حلب تمت عن طريق الخط البديل حماة – السلمية حلب.

وانقطعت الكهرباء عن المدينة، بعد خروج المحطة الحرارية المغذية عن الخدمة، في 7 تشرين الثاني 2013، وهي على بعد 25 كيلومترًا من المدينة على طريق حلب- الرقة.

وكان سكان حلب واعتمدوا على حلولٍ “قسرية” منها اللجوء إلى شراء “أمبيرات” من مولدات كبيرة يملكها التجار، ويبلغ سعر الأمبير الواحد حاليًا نحو 2500 ليرة، وتستهلك العائلة الواحدة ما لا يقل عن أمبير أو اثنين، تبعًا لرغبتها بتشغيل الأدوات الكهربائية في المنزل، كالثلاجة والغسالة وغيرها.

سيريانيوز