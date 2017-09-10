يقوم قائد الجيش الأردني محمود فريحات، يوم غد الاثنين، بزيارة رسمية إلى تركيا، حيث سيبحث من نظيره التركي خلوصي أكار جملة من القضايا الإقليمية بينها الأزمة السورية.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن السفير التركي في عمان مراد قرة غوز، إن "زيارة الوفد العسكري الأردني الرسمية ستستمر في الفترة ما بين 11-13 أيلول الجاري".

وأوضح السفير التركي أنه سيتم خلالها بحث العلاقات العسكرية الثنائية، وقضايا التعاون في مجال الدفاع، وبعض القضايا الإقليمية بما فيها الأزمة في سوريا.

واعتبر السفير التركي، أن الزيارة "ستسهم في تعميق وتنويع العلاقات العسكرية بين الدولتين".

وذكر قرة غوز أنه "أجرى الخميس الماضي، مباحثات مع الفريق فريحات، بحضور الملحق العسكري التركي في السفارة، حيث أكد قائد الجيش الأردني، خلال اللقاء على الرغبة في تطوير العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين".

يشار إلى أن الأردن تشارك في محادثات استانا بشأن الأزمة السورية التي تقام برعاية روسيا وتركيا وإيران، بصفة مراقب. ومن المرتقب أن تعقد الجولة التالية لهذه المفاوضات في الـ14 والـ15 من أيلول الجاري. ومن المتوقع أن يشارك فيها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

سيريانيوز