أعلنت الشرطة في قبرص، يوم الأحد، عن إنقاذ زورقين يحملان 305 لاجئاً سورياً، خلال ليل السبت، بعد أن تسربت المياه إلى واحد من الزورقين.

ونقلت وكالة (رويترز) عن متحدث باسم الشرطة القبرصية قوله، " تم قطر الزورقين من أجل سلامتهما".

وأوضحت الشرطة انه، تم رصد الزورقين وهما يبحران إلى شمال غربي قبرص، ويعتقد أنهما انطلقا من مدينة مرسين الساحلية التركية.

وسبق أن ضبط خفر السواحل التركي عدة مرات لاجئين بينهم سوريين يحاولون السفر بطريقة غير شرعية عبر البحر إلى قبرص ومنها إلى أوروبا.

وكانت أكبر مجموعة وصلت إلى قبرص منذ تفجر الصراع في سوريا، تضم 345 شخصا جرى إنقاذهم في أيلول 2014.

وتابعت الشرطة إنها تستجوب رجلا سوريا (36 عاما) يعتقد أنه كان يقود أحد الزورقين. وتم اصطحاب اللاجئين الآخرين إلى مركز استقبال غربي العاصمة نيقوسيا.

وذكر المتحدث إن اللاجئين وبينهم كثيرون من صغار السن في صحة جيدة وتم نقل أم ورضيعها إلى المستشفى كإجراء احترازي.

وشهد عدد المهاجرين الذين وصلوا السواحل اليونانية 2016 تراجعا كبيرا بعد إبرام اتفاق الهجرة في آذار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لكبح تدفق العابرين لبحر ايجه.

يشار إلى أن حوالي مليون ونصف المليون من اللاجئين قصدوا اوروبا العام الماضي، معظمهم من السوريين.

سيريانيوز