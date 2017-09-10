أصيب ثلاثة أشخاص يوم الأحد، جراء حادث طعن داخل كنيسة في حي أسطون، التابع لاحدى ضواحي مدينة برمنغهام البريطانية.

ونقلت وسائل اعلام عن شرطة مقاطعة ويست ميدلاندز قولها في بيان أنه " تم نقل أحد المصابين (33 عاما) إلى المستشفى وحالته مستقرة"، موضحة ان " المصابين الآخرين تعرضا لجروح خفيفة في أيديهما حين حاولا التصدي للمعتدي".

واضافت الشرطة، أن ضحية الهجوم كان معروفا للمهاجم (46) ، ولم يكن الاعتداء عشوائيا"، لافتة الى انها تمكنت من القبض على المعتدي.

ولم تذكر الشرطة فيما إذا كان الحادث يعتبر إرهابياً أم جنائياً.

وكان ضحايا سقطوا إثر عملية دهس مصلين عقب خروجهم من مسجد فينسبري بارك شمال لندن في حزيران الماضي

كما وقع هجوما ناجما عن عملية دهس في لندن قرب مبنى البرلمان البريطاني في اذار الماضي, مااسفر عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

و شهدت لندن مؤخرا عدة حوادث مختلفة، منها حادثة دهس أودت بحياة 5 أشخاص ومقتل شرطي طعناً، بعد قيام رجل يقود سيارة مستأجرة بدهش المارة على جسر وستمنستر في لندن، في حين قتل انتحاري 22 شخصا في ايار، في حفل لمغنية البوب الأمريكية أريانا جراندي في مانشستر بشمال انجلترا.

يشار الى ان بريطانيا، رفعت في 29 أب 2014 حالة التأهب في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى، بسبب هجمات محتملة يجري التخطيط لها في سوريا والعراق.

سيريانيوز