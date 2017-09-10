نشب حريق، يوم الأحد، قرب سوق المناخلية في محيط قلعة دمشق، وتمكن رجال الإطفاء من إخماده.

وقالت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك"، إن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الذي نشب في محيط سوق المناخلية قرب قلعة دمشق.

وتابعت الصفحات إنه نتج عن احتراق مستودع للمواد الصحية في المنطقة.





ولم تشر الصفحات إلى وقوع ضحايا بسبب الحريق حتى اللحظة.

وكان حريقاً اندلع في 30 آب الماضي، نتج عن احتراق 7 سيارات بسبب تعبئة البنزين من عبوة، في منطقة الحميدية بدمشق.

يشار إلى أن دمشق شهدت في الاونة الاخيرة اندلاع حرائق في مناطق مختلفة منها، لاسباب منها ناتجة عن ماس كهربائي او تسرب غاز, اقتصرت أغلبها على الأضرار المادية.

سيريانيوز