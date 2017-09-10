كشفت مصادر أمنية ألمانية، يوم الأحد، أن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) يمتلك 11 ألف جواز سفر سوري فارغ يمكن للتنظيم ملؤها ببيانات شخصية كيفما يشاء.

وذكرت صحيفة (بيلد أم سونتاغ) أن السلطات الألمانية فتحت تحقيقا في الموضوع ووضعت قائمة بالأرقام المسلسلة لهذه الجوازات، استنادا إلى معلومات استخباراتية.

وأوضحت الصحيفة أن عدد جوازات السفر السورية الفارغة التي وقعت في أيدي الإرهابيين من تنظيمات مختلفة، لا سيما "داعش"، يتجاوز 18 ألف جواز، مشيرة إلى أن السلطات الألمانية أعربت عن خشيتها من أن تستخدم هذه الجوازات لإدخال عناصر إرهابية إلى أراضي البلاد.

وكانت وثائق رسمية أشارت إلى أن 8625 جوازا تم تدقيقها من قبل الأجهزة المختصة الألمانية في عام 2016 تبين أنها مزورة، دون الكشف عما إذا كان هؤلاء "المهاجرون" ينتمون إلى "داعش".

وتعيش ألمانيا حالة تأهب قصوى بعد سلسلة الهجمات التي شهدتها في الاونة الاخيرة, تبنى تنظيم "داعش" البعض منها, كما وسبق ان أحبطت عدة اعتداءات في مناطق عدة .

سيريانيوز