السورية بيان جمعة نحصد ذهبية سباق 100م ببطولة أسيا في أوزبكستان اخبار الرياضة شارك

توجت لاعبة منتخب سورية للسباحة بيان جمعة بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر حرة في بطولة آسيا المقامة في أوزبكستان.

وقطعت جمعة السباق بزمن قدره 60ر57 ثانية متفوقة على نخبة من أفضل لاعبات آسيا لترفع رصيدها في البطولة إلى ميداليتين بعد فضية سباق 200 متر حرة التي حققتها أمس.



وأحرز لاعب منتخبنا أيمن كلزية فضية سباق 400 متر (متنوع) بزمن قدره 12ر34ر4 دقائق بينما نال الذهبية سباح صيني بزمن 56ر28ر4 دقائق.



وكان السباح آزاد البرازي حقق الميدالية الأولى لمنتخب سورية بنيله برونزية سباق 50 مترا (صدر) .



ومن المقرر أن يخوض لاعبو منتخبنا محمد النمر وعمر عباس وخالد بركات سباقاتهم خلال اليومين القادمين. سيريانيوز 2017-09-10 21:06:11 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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