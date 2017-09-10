التهم لاتسيو ضيفه ميلان الذي أنفق اموالا طائلة لتجديد نفسه قبل انطلاق الموسم، 4-1 وحرمه من اللحاق بالمتصدرين، ملحقا به الخسارة الاولى ورافعا رصيده الى 8 نقاط في المركز الثالث، اليوم الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وكان تشيرو ايموبيلي نجم اللقاء بإحرازه الأهداف الثلاثة الاولى لفريق العاصمة الذي تقدم 4-صفر خلال 11 دقيقة قبل ان يقلص الضيف الفارق عبر ريكاردو مونتوليفو الذي تابع كرة وصلته إثر ركلة حرة نفذها الدولي التركي هاكان تشالهانوغلو (56).



وافتتح ايموبيلي التسجيل من ركلة جزاء احتسبت لصالح الاسباني لويس البرتو مورينيو اثر مخشانته من قبل العاجي فرانك كيسييه (38)، واضاف الهدفين الاخرين بعد تمريرتين من البوسني سيناد لوليتش وماركو بارولو (43 و48).



وساهم ايموبيلي في صنع الهدف الرابع، مستفيدا من ضياع لاعبي ميلان، بتمريره كرة موزونة الى الاسباني مورينيو الذي لم يتوان في ايداعها الشباك بعد دقيقة واحدة فقط (49).



وسقط هيلاس فيرونا العائد الى الاضواء بعد موسم في الدرجة الثانية على ملعبه مارك انطونيو بنتيغودي بخماسية نظيفة امام ضيفه فيورنتينا الذي حقق فوزه الاول بعد هزيمتين وتخلى عن المركز الاخير.



وحول اتالانتا برغامو مفاجأة الموسم الماضي باحتلاله المركز الرابع محليا وتأهله الى الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، تخلفه امام ساسوولو الى فوز 2-1.



وفاز اودينيزي على ضيفه جنوى بهدف وحيد من ركلة حرة نفذها بإحكام التشيكي ياكوب يانكتو (15).