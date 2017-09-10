توجت الاميركية سلون ستيفنز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، اخر البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام بفوزها السهل على مواطنتها ماديسون كيز 6-3 و6-صفر في المباراة النهائية في نيويورك.

واحتاجت ستيفنز الى 61 دقيقة فقط للفوز على منافستها محرزة اول لقب كبير لها في مسيرتها محققة فوزها الخامس عشر في اخر 17 مباراة.



وكانت ستيفنز عادت الى الملاعب بعد غياب 11 شهرا بداعي الاصابة وتحديدا في بطولة ويمبلدون وكان تصنيفها حينها في المركز 957 مطلع الصيف الحالي، لكنها ستصعد الى المركز السابع عشر في التصنيف الجديد للاعبات المحترفات بعد غد الاثنين.



ونالت ستيفنز من خلال تتويجها، مبلغا مقداره 3.7 ملايين دولار علما بانها تغلبت في النهائي على احدى اكثر اللاعبات قربا منها.



وكانت اللاعبة الوحيدة غير المصنفة التي توجت بلقب فلاشينغ ميدوز سابقا هي البلجيكية كيم كلايسترز التي عادت عن اعتزالها واحرزت اللقب الاميركي عام 2009.



وهي المرة الاولى التي تخسر فيها احدى اللاعبات المباراة النهائية من دون ان تحرز اي نقطة في احدى المجموعات منذ ان توجت الاميركية كريس ايفرت على حساب الاسترالية ايفون غولاغونغ 6-3 و6-صفر عام 1976.



ونجحت ستيفنز في كسر ارسال كيز في الشوط الخامس من المجموعة الاولى لتتقدم 3-2 ثم مرة جديدة لتحسم المجموعة في مدى 30 دقيقة.



ثم كررت ستيفنز السيناريو ذاته بكسر ارسال منافستها في الشوط الثاني والرابع والسادس لتحسم المجموعة 6-صفر والمباراة.