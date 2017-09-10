بيرنلي يزيد متاعب كريستال بالاس وفوز صعب لنيوكاسل بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

واصل كريستال بالاس بدايته الكارثية في الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز وتلقى خسارته الرابعة على التوالي (1-0) خارج ملعبه أمام بيرنلي ضمن المرحلة الرابعة من البطولة.

أحرز هدف اللقاء الوحيد كريس وود في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، فارتفع رصيد بيرنلي إلى 7 نقاط فيما فشل كريستال بالاس في حصد أول نقاطه في المسابقة، كما فشل أيضاً في إحراز هدفه الأول منذ انطلاق الدوري هذا الموسم إذ تلقت شباك الفريق 7 أهداف وفشل مهاجموه في إحراز أي هدف ليصبح الفريق الوحيد في المسابقة هذا الموسم الذي لم يسجل أي هدف حتى الآن.



وفي مباراة ثانية، فاز نيوكاسل على مضيفه سوانسي سيتي بهدف لجمال لاسيليس في الدقيقة 76.



ورفع نيوكاسل رصيده الى 6 نقاط في المركز العاشر، في حين يملك سوانسي 4 نقاط في المركز الخامس عشر.



وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء وست هام مع هادرسلفيد.



ويتصدر مانشستر يونايتد الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي، ويأتي تشلسي حامل اللقب ثالثاً وله 9 نقاط. سيريانيوز 2017-09-10 22:04:27 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق