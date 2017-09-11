تتأثر البلاد خلال الأسبوع الحالي، بامتداد منخفض البحر الأحمر والمنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا، مع توقعات بانحسار التأثير يوم الخميس القادم.

وأفادت تقارير طقسية، إن تأثير المنخفض الموسمي الهندي بدأ يوم السبت، وسيستمر حتى يوم الأربعاء، حيث يتمركز على جنوب البلاد --دمشق --القلمون--الشرقية- الجزيرة.

ولفتت التقارير إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً تدريجياً خلال أيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء، لتصل ذروتها يوم الثلاثاء وتسجل 41 درجة في دمشق.

ومن المتوقع ان تسجل الحرارة في دمشق يوم الاثنين 22/ 40 درجة، ويوم الثلاثاء 23/41 درجة.

وتعتبر درجات الحرارة المسجلة في المنطقة أعلى من معدلاتها بنحو 5-8 درجات مئوية.

سيريانيوز