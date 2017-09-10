كشفت وكالة انباء (الاناضول), يوم الاحد, عن ارسال 70 شاحنة جديدة محملة بالعتاد العسكري إلى المقاتلين الاكراد في سوريا.

واشارت الوكالة الى ان "شاحنات المعدات العسكرية وصلت إلى مناطق سيطرة "داعش" في محافظة الحسكة ، يوم الجمعة الماضي، قادمة من معبر سيمالكا العراقي".

وبينت الوكالة ان مراسلها تمكّن من تصوير 21 عربة عسكرية من أصل 30 كانت محملة على متن بعض الشاحنات، حيث كانت بعض المعدات مغطاة بالقماش المشمع ولم يتسن التعرف على ماهيتها.

وكان وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي اعلن، مطلع الشهر الجاري, ان المقاتلين الاكراد في سوريا تلقوا خلال الاشهر الاخيرة اسلحة وذخائر من حلفاء بلاده.

وسبق ان تحدثت تركيا عن ارسال الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة ومعدات عسكرية إضافية للمقاتلين الأكراد في سوريا, لقتال تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), لكن السفارة الأمريكية في أنقرة نفت ذلك.

وتدعم واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في الرقة, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".

سيريانيوز