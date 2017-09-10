كشفت صحيفة ألمانية أن السلطات الألمانية ترجح استيلاء تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) على أكثر من 11 ألف جواز سفر سوري فارغ ويمكن إضافة تفاصيل عن أفراد فيها.

ونقلت صحيفة "بيلد ام سونتاغ" الألمانية, الأحد, عن وثائق سرية للشرطة الاتحادية ووزارة الداخلية ان "المحققين وضعوا لائحة بأرقام جوازات سفر فارغة طبعتها السلطات السورية"، موضحة أن "هذه الجوازات تشكل أوراق ثبوتية أصلية يمكن ملؤها بتفاصيل شخصية".

وأضافت أنه في المجموع تقول أجهزة الأمن الألمانية ان "18 ألف جواز سفر سرقت من مقار للحكومة السورية بينها آلاف أصبحت في حوزة مجموعات أخرى غير تنظيم داعش".

وقالت ناطقة باسم الشرطة الاتحادية للصحيفة ان "تطورات مرتبطة بوضع اللاجئين كشفت ان منظمات ارهابية تنتهز هذه الفرصة لادخال مهاجمين محتملين او مؤيدين لها لا يمكن رصدهم الى اوروبا والمانيا".

وتبين ان عناصر في المجموعة التي تقف وراء اعتداءات باريس التي اودت ب 130 شخصا في تشرين الثاني2015 يحملون جوازات سفر سورية مزورة.

واضافت ان "جوازات السفر المزورة او التي تم ادخال تغييرات عليها تستخدم في اغلب الاحيان للدخول بطريقة غير شرعية بدون ان يكون الدافع شن هجمات ارهابية".

وافادت الوثائق التي اطلعت عليها "بيلد ام سونتاغ" ان 8625 جواز سفر دققت فيها سلطات الهجرة الالمانية عام 2016 تبين انها مزورة, و لكن الوثائق لم تتضمن أي معلومات عن كيفية وصول جوازات السفر هذه الى اللاجئين

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، كشفت في آذار الماضي أن نحو 60 مقاتلا من "جبهة النصرة" الإرهابية يقيمون في ألمانيا.

ويشار إلى أن أكثر من مليون لاجئ وصلوا إلى ألمانيا خلال عام 2015 ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.

سيريانيوز