قال التحالف الدولي لمحاربة داعش بان قوات النظام تقدمت موكب حافلات داعش التي خرجت من القلمون نهاية الشهر الماضي باتجاه الصحراء الشرقية.

واورد التحالف في بيان له الجمعة بان طائراته رفعت المراقبة عن الموكب بناءا على طلب روسي.

وكان موكب مؤلفا من 11 حافلة تضم مئات من مقاتلي داعش واسرهم قد توجهت من الحدود السورية اللبنانية باتجاه دير الزور بعد اتفاق تم بين حزب الله وداعش لمغادرة المنطقة.

ومنعت قوات التحالف الموكب من التقدم باتجاه الحدود السورية العراقية ومقامت بقصف وقطع الطريق المؤدي الى مدينة دير الزور امام الحافلات في وقت سابق من الاسبوع الماضي.

وقوبل نقل مسلحي داعش من الحدود السورية اللبنانية الى الحدود العراقية رفضا من قبل العديد من المسؤولين العراقيين والشخصيات السياسية.

وعلقت القافلة طوال عشرة ايام في الصحراء السورية قبل ان تتوجه الى مكان مجهول في الصحراء الشرقية بحسب بيان التحالف.

واوضح التحالف في بيان سابق بان حزب الله قام بالاتفاق مع داعش دون التنسيق معه او مع الحكومة العراقية ، وانه لن يسمح له بالوصول الى الحدود العراقية.

سيريانيوز