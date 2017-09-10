الجبير : السعودية تؤيد مناطق خفض التصعيد والعملية السياسية بسوريا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الاحد, ان الاسبوع المقبل سيشهد اتفاقات لإنشاء منطقة خفض توتر جديدة بريف إدلب.

واشار لافروف, في مؤتمر صحفي, مع نظيره السعودي عادل الجبير في مدينة جدة, الى ان "إنشاء مناطق خفض التوتر في سوريا يهدف إلى وضع حد للعنف هناك".

وكان لافروف عبر، يوم الأربعاء, عن أمله في الإعلان قريباً عن اتفاق نهائي بشأن منطقة تخفيف التوتر في إدلب السورية، مشيدا "بالتقدم في هذا المجال".

من جهة اخرى, اعتبر لافروف ان توحيد المعارضة السورية "وارد ويساهم في تقدم المفاوضات في جنيف", مؤكدا على "دعم جهود السعودية في توحيد المعارضة السورية"

وسبق لموسكو ان ابدت دعمها للمساعي السعودية في توحيد جهود المعارضة السورية, كما اشارت الى انها والاردن سيكون لهما دور مساهم بتكوين وفد موحد للمعارضة.

وبرزت دعوات دولية حول أهمية توحيد المعارضة السورية, قبيل انعقاد مفاوضات جنيف, وسط مساعي سعودية لذلك, في ظل اختلاف بالمواقف بين منصات "الرياض" و "موسكو" و "القاهرة".

ولفت لافروف الى ان السوريين وحدهم سيقررون مصير دولتهم

بدوره, قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان السعودية "تؤيد مناطق خفض التصعيد والعملية السياسية ووحدة سوريا".

وتعتزم الدول الضامنة للهدنة (تركيا- ايران- روسيا) خلال لقاء استانا المقبل يومي 14 0 15 الجاري, اعتماد خرائط نهائية لمناطق وقف التصعيد في ادلب والغوطة الشرقية وحمص.

وكانت الدول الضامنة اتفقت في أيار الماضي, من حيث المبدأ على إقامة 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا في إدلب، والغوطة الشرقية بريف دمشق، وحمص، وفي جنوب سوريا, وحتى الآن اكتملت عملية تشكيل المناطق الثلاث في ريفي القنيطرة ودرعا، وفي الغوطة الشرقية، وفي حمص.

وتجري مشاورات تركية روسية حول امكانية انشاء منطقة خفض توتر بادلب, وسبق للبلدين الاتفاق على ضرورة تنشيط الجهود للتوصل لاتفاق حول انشاء هذه المنطقة.

يشار الى ان زيارة لافروف إلى السعودية تأتي بعد مرور أسبوعين من جولته الخليجية التي قام بها خلال الفترة من 28 إلى 30 اب الماضي وشملت كلا من الكويت والإمارات وقطر.