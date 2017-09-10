سقطت, يوم الأحد, عدة قذائف على مدينة السلمية في ريف حماه ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

وأفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة, أن تنظيم"داعش" استهدف بلدة تلدرة في السلمية بريف حماه الشرقي بعدة قذائف هاون ما أدى لإصابة ثلاثة مدنيين بجروح.

وأصيب الخميس الماضي شخص واحد ووقع أضرار مادية بممتلكات المواطنين , جراء سقوط قذائف صاروخية على المباني السكنية في مدينة السلمية .

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز