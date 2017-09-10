ارتفع عدد قتلى الزلزال العنيف الذي هز المكسيك, منذ الخميس الماضي, إلى 90 شخصاَ.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن متحدث باسم هيئة الحماية المدنية في ولاية واهاكا قوله ان ”هناك 71 قتيلا في واهاكا بمفردها“.

واشارت السلطات المحلية الى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في ولاية تشياباس بينما لقي 4 أشخاص حتفهم في ولاية تاباسكو.

واسفر الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بالمكسيك عن تدمير مباني سكنية وإجلاء جماعي للسكان من عدة اماكن.

والزلزال الذي وقع مساء الخميس وبلغت شدته 8.1 درجة قبالة ساحل تشياباس أقوى من زلزال مدمر وقع عام 1985 وسوى مناطق من مكسيكو سيتي بالأرض وأدى إلى مقتل الآلاف.