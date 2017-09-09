أوقفت السلطات اللبنانية, يوم الجمعة، وزير عراقي سابق مطلوب للإنتربول في مطار بيروت.

وذكرت وسائل إعلام في لبنان ان الموقوف يحمل جنسية بريطانية، دون ذكر اسمه أو تفاصيل إضافية عنه.

من جهته, كشف مصدر مطلع، في حديث لموقع "السومرية نيوز" الإخباري أن الموقوف هو وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني ويحمل جنسية بريطانية.

وتولى عبد الفلاح السوداني منصب وزير التجارة في حزيران من العام 2006 مع تشكيل حكومة برئاسة نوري المالكي.

ومثل السوداني، الذي كان ينتمي إلى "حزب الدعوة — تنظيم العراق"، أمام البرلمان في أيار عام 2009 إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري.

واستقال السوداني من منصبه في حزيران من العام نفسه بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد، كما تم اعتقال شقيقي السوداني بسبب اتهامات تشير إلى ضلوعهم في القضايا، التي اتهم بها الوزير السابق.

وعلى الرغم من إصدار القضاء العراقي قرارا عام 2009 بمنع السوداني من السفر إلى خارج البلاد بعد اتهامه باختلاس مبالغ مالية كبيرة من وزارة التجارة، وتأسيس شركة وهمية مع شقيقه وولده، إلا أنه تمكن لاحقا من الهرب من العراق.