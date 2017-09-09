نجح يوفنتوس حامل اللقب في تحقيق الفوز على ضيفه كييفو فيرونا بثلاثية دون رد في افتتاح مباريات الجولة الثالثة التي أقيمت على ملعب يوفنتوس آرينا في أجواء ممطرة.

تقدم يوفنتوس أولاً في الدقيقة 17 بهدف عكسي للاعب بيرباريم هيتيماج قبل أن يضيف جونزالو هيجواين هدفًا ثانيًا في الدقيقة 58 فيما اختتم باولو ديبالا النتيجة في الدقيقة 83.



ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب فيما توقف رصيد كييفو فيرونا عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.



وبعد مرور 17 دقيقة افتتح يوفنتوس النتيجة عبر هدف عكسي للاعب هيتيماج في مرماه ليتقدم البيانكونيري بهدف دون رد.



مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 54 لجأ أليجري إلى دكة البدلاء ودفع بلاعبه باولو ديبالا بدلاً من دوجلاس كوستا في محاولة لتنشيط الهجوم لتأمين الفوز وتجنب أي مفاجأة غير مرغوبة.



بعدها بأربع دقائق نجح الأرجنتيني جونزالو هيجواين في إضافة الهدف الثاني بتمريرة مميزة من زميله ميراليم بيانيتش ليظهر الهدوء على وجه المدرب أليجري.



تحسن أداء يوفنتوس كثيرًا بعدها واختلفت الأمور تمامًا عما كانت عليه خلال الشوط الأول، وفي الدقيقة 83 نجح البديل باولو ديبالا في تسجيل الهدف الثالث بمهاراة فردية رائعة بعد تمريرة من البديل الآخر فيدريكو بيرنارديسكي.