ألحق نيس بجاره موناكو حامل اللقب، خسارة قاسية 4-0 السبت في المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم ليسدي خدمة كبيرة لباريس سان جيرمان الذي كان انفرد بالصدارة بالأمس بفوز لافت على متز 5-1.

والخسارة هي الأولى لفريق الامارة هذا الموسم بعد أربعة انتصارات متتالية، والأولى أيضاً بعد 16 فوزاً متتالياً في الدوري المحلي مع نهاية الموسم الماضي.



وتكرر سيناريو الموسم الماضي بالنسبة إلى موناكو الذي سقط بالنتيجة ذاتها أمام نيس في أواخر أيلول 2016.



وارتكب موناكو أخطاء دفاعية فادحة فاستغلها جاره ليمطر شباكه بأربعة اهداف.



وفرض المهاجم الايطالي المشاكس ماريو بالوتيلي نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين أحدهما من ركلة جزاء (6) والثاني في الدقيقة 60، في حين أضاف الحسن بليا اثر هجمة مرتدة (18) والاحتياطي اينياتيوس كنيبي غاناغو (85) الهدفين الأخرين.



وعلى الرغم من تخليه عن أكثر من ورقة رابحة في صفوفه ابرزهم كيليان مبابي وبرناردو سيلفا وتييمويه باكاياكو، حقق موناكو انطلاقة رائعة بفوزه في مبارياته الأربع الأولى قبل أن يسقط سقوطا مدويا اليوم.



ويستهل موناكو مشاركته في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بلقاء لايبزيغ الألماني الذي يخوض باكورة مشاركاته قارياً.