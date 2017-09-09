ألحق هوفنهايم، الهزيمة الأولى بضيفه بايرن ميونيخ، في الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "راين نيكار أرينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر البوندسليجا.

وسجل هدفي هوفنهايم مارك أوث (27) و(51)، ليرتفع رصيد هوفنهايم إلى 7 نقاط، في المركز الثاني بفارق الأهداف عن دورتموند المتصدر، فيما تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 6 نقاط في المركز الرابع.



وأحرز مارك أوث هدف التقدم لهوفنهايم في الدقيقة 27 بعد خطأ ساذج من مدافعي بايرن ميونيخ، حيث نفذ أندريج كراماريتش رمية تماس بسرعة دون أن ينتبه لاعبو البافاري لأوث القادم من الخلف والذي سدد كرة قوية فشل مانويل نوير، في التصدي لها.



وكان ليفاندوفسكي قريبًا من إدراك التعادل للبايرن، عندما نفذ ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 31، إلا أنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس هوفنهايم.



وفي هجمة سريعة تمكن أوث من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 51، بعدما قابل عرضية أرضية متقنة من ستيفين زوبير، بتسديدة سكنت الشباك.