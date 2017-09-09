انتزع تشيلسي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، فوزًا ثمينًا على مضيفه ليستر سيتي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت آخر بطلين للبريميرليج السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

سجل ثنائية تشيلسي، ألفارو موراتا ونجولو كانتي، في الدقيقتين 41 و50، بينما أحرز جيمي فاردي هدف ليستر الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة 62.



رفع تشيلسي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، بينما يقبع ليستر سيتي على حافة دائرة الهبوط، برصيد 3 نقاط في المركز الـ17.



استعاد أرسنال توازنه وحصد فوزا سهلا على حساب ضيفه بورنموث بثلاثية دون رد، على ملعب "الإمارات".



رفع أرسنال رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، وظل بورنموث بلا نقاط في المؤخرة.



وخطف المهاجم داني ويلبيك الأضواء وسجل هدفين في الدقيقتين 6 و50، كما أحرز لاكازيتي الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 28، ليتجاوز الفريق آثار الهزيمة القاسية أمام ليفربول بالجولة الماضية برباعية.



فوز أرسنال الكبير تحقق لعدة أسباب، على رأسها الدوافع القوية التي امتلكها اللاعبون منذ الدقيقة الأولى، رغبة منهم في مصالحة الجماهير الغاضبة.



أحرز المهاجم هاري كين هدفه رقم 100 مع توتنهام هوتسبير، وهز الشباك مرتين لأول مرة هذا الموسم، ليفوز فريقه 3-0 على مضيفه إيفرتون.



ووضع كين الكرة أعلى من الحارس جوردان بيكفورد، بتسديدة من مدى بعيد، من ناحية اليمين، ليفتتح التسجيل في الدقيقة 28.



وأضاف صانع اللعب كريستيان إريكسن الهدف الثاني، بمتابعة لكرة داخل المنطقة في الدقيقة 42.



وسجل كين (24 عاما) هدفه الشخصي الثاني بعد تمريرة من بن ديفيز، في بداية الشوط الثاني.



وواصل توتنهام صناعة العديد من الفرص، لكن الحارس بيكفورد أنقذ مرماه.



وفشل إيفرتون، الذي صنع عدة فرص قرب نهاية اللقاء، في تحقيق أي فوز خلال آخر عشر مباريات أمام توتنهام في الدوري.