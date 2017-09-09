أمرت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية يوم السبت، بإجلاء 5 ملايين و600 ألف شخص من الولاية، جراء اقتراب إعصار "إرما".

وذكرت وسائل اعلام، أن السلطات تواجه صعوبات في عمليات الأجلاء، بسبب إغلاق الطرق السريعة ونقص البنزين، ومن المتوقع أن يصل الإعصار المدمر سواحل فلوريدا في وقت متأخر من الليلة (السبت / الأحد).

وتسبب "إرما" الذي ضرب مناطق في البهاماس وكوبا الأسبوع الماضي، بمصرع أكثر من 20 شخصا.

ومن المنتظر أن يضرب في الولايات المتحدة مناطق بولايات كارولينا الشمالية، وكارولينا الجنوبية، وجورجيا، وفيرجينيا، علاوة على فلوريدا.

وقررت السلطات في جورجيا إجلاء 540 ألف شخص من المناطق التي تقع في طريق الإعصار "إرما".

وتعد عمليات الإجلاء هذه، من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولايات المتحدة.

ودعا حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت، السكان الواقعة منازلهم على مسار الإعصار إلى الإسراع في عملية الإجلاء، واصفا الإعصار بأنه الأكبر في تاريخ الولاية.

وتعرضت الولايات المتحدة لثلاث عواصف فقط من الفئة الخامسة منذ عام 1851 والإعصار إيرما أقوى بكثير من الإعصار أندرو الذي ضرب البلاد عام 1992، وذلك حسب ما قالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ.

يذكر أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم مؤخرا، جراء العاصفة هارفي التي ضربت ولاية تكساس الأمريكية، وسببت سيولا جارفة ودمار وشلت الحركة في مدينة هيوستون.

سيريانيوز