تعثر مانشستر يونايتد للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم، بتعادله مع مضيفه ستوك سيتي (2-2)، السبت على ملعب "بيت 365"، في الجولة الرابعة من البطولة.

ووقف ستوك سيتي ندا قويا لخصمه العريق، وكان الأكثر خطورة في فترات عديدة من المباراة، ليرغم اليونايتد على التعادل الأول في المسابقة، بعد 3 انتصارات متتالية.



وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط، وبقي متصدرا بفارق الأهداف عن الجار مانشستر سيتي، الذي تغلب على ضيفه ليفربول، بخماسية نظيفة.



أما ستوك سيتي فقد رفع رصيده إلى 5 نقاط، في المركز العاشر.



وافتتح ستوك سيتي التسجيل في الدقيقة 43، عبر الكاميروني تشوبو-موتينج، الذي تابع تمريرة عرضية من ماما بيرام ضيوف، بقوة في الشباك.



إلا أن مانشستر يونايتد نجح في إحراز التعادل ( 45+1)، بعدما تابع الفرنسي بول بوجبا كرة رأسية من الصربي نيمانيا ماتيتش، إثر ركلة ركنية، لترتطم بزميله ماركوس راشفورد وتكمل طريقها إلى الشباك، واُحتسب الهدف في النهاية لصالح راشفورد.



وفي الشوط الثاني، نجح المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، في إحراز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد، بالدقيقة 57، بعدما تلقى تمريرة بينية من الأرميني هنريك مخيتاريان، وسدد في المرة الأولى، ليصد الحارس جاك باتلاند الكرة، وترتد إلى لوكاكو مجددا، ليضعها في الشباك.



ورفض ستوك سيتي أن يخرج من المباراة خاسرا، فأحرز هدف التعادل في الدقيقة 63، عن طريق نجمه تشوبو-موتينج، الذي دك الشباك برأسه إثر ركلة ركنية، نفذها الدولي السويسري، شيردان شاكيري.