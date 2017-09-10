قاد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة لحسم "ديربي" كتالونيا أمام جاره وضيفه إسبانيول، بتسجيله "هاتريك" من اصل خمسة أهداف دون رد، السبت بملعب كامب نو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وسجل ليونيل ميسي ثلاثية في الدقائق 26 و35 و67، وأضاف جيرار بيكيه الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 87 و90 ليحقق الفريق الكتالوني انتصاره الثالث على التوالي، ويتربع على الصدارة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند نقطة يتيمة في المركز 15.



سيطر برشلونة على الشوط الأول بشكل تام، بفضل استحواذه على الكرة، ولكن دون فاعلية أو فرص حقيقية على المرمى، باستثناء تسديدة طائشة لميسي، وأخرى من ركلة حرة لعبها لويس سواريز وأنقذها باو جوميز حارس إسبانيول بثبات.



ولم يصمد دفاع إسبانيول أمام البارسا سوى 26 دقيقة فقط، عندما تلقى ميسي كرة بينية من راكيتيش، ليراوغ الدفاع ويسدد بقوة في المقص الأيمن، ليسجل الهدف الأول، بعدها توغل راكيتيش وسدد كرة أبعدها حارس إسبانيول بصعوبة بالغة.



حاول الضيوف التخلي عن الحذر الدفاعي سعيًا لإدراك التعادل، إلا أن الفريق الكتالوني أخمد ثورته مبكرًا بهدف من هجمة مرتدة وصلت إلى جوردي ألبا، ليمرر كرة أرضية، خطفها ميسي بقدمه في الشباك، رافعًا رصيده إلى 4 أهداف في الليجا.



وفي الدقيقة 67، أكمل ميسي هجمة بدأها بلمسة ساحرة من كعبه، لتصل الكرة إلى سواريز ومنه إلى ألبا الذي أعادها مجددًا إلى النجم الأرجنتيني ليسدد بسهولة في الشباك، بعدها نشط خط الوسط بإشراك باولينيو وأندري جوميز مكان بوسكيتس وإنييستا.



ووسط انهيار تام لإسبانيول، ارتقى بيكيه إلى كرة عرضية من ركلة ركنية، ليضعها برأسه في الشباك مسجلاً الهدف الرابع، بعدها انطلق ديمبلي بالكرة من الجهة اليمنى، ولعب كرة عرضية وضعها لويس سواريز مباشرة في الشباك، ليختتم الخماسية.