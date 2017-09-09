المان سيتي يمطر شباك ليفربول يخماسية بيضاء بلقاء قمة الدوري الانكليزي الممتاز اخبار الرياضة شارك

سحق مانشستر سيتي ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز .

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد السنغالي ساديو مانيه المباشر في الدقيقة 37 لتدخله العنيف على حارس سيتي.



وهذا أكبر فوز في تاريخ مانشستر سيتي على ليفربول بالدوري الممتاز.



وبات رصيد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا 10 نقاط في الصدارة المهددة إذا ما فاز مانشستر يونايتد (9 نقاط) على ستوك سيتي .



ليفربول بدوره توقف رصيده عند النقطة السابعة.



وعلى ملعب الاتحاد تقدَّم مانشستر سيتي في الدقيقة (25) عبر مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الذي انفرد بالحارس سيمون مينيوليه بعد تمريرة بينية من البلجيكي كيفن دي بروين، ليراوغه قبل أن يودع الكرة في الشباك الخالية.



واستفاد سيتي، كثيرًا من طرد نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة (37)، إثر لعبة خطيرة بحق الحارس البرازيلي إيدرسون الذي خرج من الملعب مصابًا ليدخل مكانه التشيلي كلاوديو برافو.



وعزز السيتي، تقدمه مع بداية الشوط الثاني، عبر البرازيلي جابريال خيسوس الذي وضع الكرة برأسه في المرمى من عرضية دي بروين في الدقيقة (45+6).



وعاد اللاعب نفسه ليحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة (53)، بعد لعبة مشتركة، وتفاهم واضح مع أجويرو.



ولم يقو ليفربول على شن هجمات خطيرة على مرمى سيتي الذي أضاف هدفًا رابعًا في الدقيقة (77) عن طريق البديل الألماني ليروي ساني الذي استفاد من تمريرة قصيرة من الظهير الأيسر الفرنسي بنجامين ميندي.



وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أجهز ساني على ليفربول بالهدف الثاني له بعد تسديدة لولبية من خارج منطقة الجزاء.



وارتقى مانشستر سيتي مؤقتًا للصدارة بـ10 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على جاره يونايتد الذي يلعب لاحقًا أمام ستوك سيتي، أما ليفربول، فتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز السادس مؤقتًا.



وفي الجولة الخامسة، الأسبوع المقبل، سيلعب ليفربول أمام ضيفه بيرنلي يوم السبت، فيما يحل مانشستر سيتي ضيفا على واتفورد في اليوم ذاته.



وتعتبر المباراة خير استعدادا لمانشستر سيتي قبل السفر لهولندا لمواجهة فينوورد روتردام، بافتتاح مشواره بدوري الأبطال يوم الأربعاء، أما ليفربول فأمامه فرصة للملمة جراحه عندما يستضيف إشبيلية. سيريانيوز 2017-09-09 17:11:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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